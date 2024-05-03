В Эстонии высказались о блокаде Балтийского моря

Командующий Силами обороны Эстонии назвал ключевым вопросом блокаду Балтики

Эстония считает возможную блокаду Балтийского моря одним из ключевых вопросов для страны и выступает за совместные с Польшей, Швецией и Финляндией действия в этом направлении. Об этом заявил командующий Силами обороны страны Мартин Херем, передает «Интерфакс».

«Мы значительно улучшили наши морские возможности. В настоящее время на вооружении ВМФ имеются как морские мины, так и противокорабельные ракеты. Вместе с Польшей, Швецией и Финляндией, которые только что вступили в НАТО, мы должны быть в состоянии решить одну из наших ключевых проблем — возможную блокаду в Балтийском море», — заявил он.

Военный подчеркнул, что в таком случае для потенциального агрессора станет совершенно маловероятным развертывание корабельной и противовоздушной обороны на Балтике, что позволит НАТО оказывать воздушную и морскую поддержку со стороны союзников.

Он также заявил, что эстонские силы обороны хорошо развиты и на суше. В частности, по словам командующего, созданная чуть больше года назад эстонская дивизия зарекомендовала себя во всех отношениях в ходе учений. Херем подчеркнул, что наземная оборона Эстонии была удвоена, а противотанковые и противовоздушные возможности армии модернизировали.

При этом он отметил, что этого может оказаться недостаточно для сдерживания потенциальной угрозы. «Наши возможности и возможности наших союзников могут предотвратить оккупацию, но не могут сдержать обычное военное нападение, направленное на дестабилизацию. Мы должны продолжать адаптироваться и принимать трудные решения», — сообщил военный.

В апреле Мартин Херем заявлял, что Эстония будет атаковать российские города, если Россия на нападет на республику. По его словам, эстонские силы «разнесут инфраструктуру в Ивангороде, Печорах и других местах».