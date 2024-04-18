В Эстонии пригрозили атаковать российские города в случае нападения

В силах обороны Эстонии пригрозили атаковать города России в случае нападения

Эстония будет атаковать российские города, если Россия на нее нападет. Об этом заявил командующий Силами обороны Мартин Херем, передает Delfi.

«Россия сегодня точно готовится к войне, в этом у меня нет ни малейшего сомнения», — заявил Херем.

В случае атаки со стороны России, отметил командующий, эстонские силы «разнесут инфраструктуру в Ивангороде, Печорах и других местах».

Ранее сообщалось, что МИД России вызвал поверенного в делах Эстонии Яну Ванамельдер. Ведомство выразило протест в связи с тем, что дипломата посольства России в Таллине объявили персоной нон грата.