В Эстонии пригрозили атаковать российские города в случае нападения
В силах обороны Эстонии пригрозили атаковать города России в случае нападенияСюжетПротесты в России
Эстония будет атаковать российские города, если Россия на нее нападет. Об этом заявил командующий Силами обороны Мартин Херем, передает Delfi.
«Россия сегодня точно готовится к войне, в этом у меня нет ни малейшего сомнения», — заявил Херем.
В случае атаки со стороны России, отметил командующий, эстонские силы «разнесут инфраструктуру в Ивангороде, Печорах и других местах».
Ранее сообщалось, что МИД России вызвал поверенного в делах Эстонии Яну Ванамельдер. Ведомство выразило протест в связи с тем, что дипломата посольства России в Таллине объявили персоной нон грата.