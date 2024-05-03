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09:40, 3 мая 2024Мир

В Европе испугались требований репараций из-за изъятия российских активов

FT: в ЕС боятся, что изъятие активов РФ вызовет шквал репарационных требований

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Чиновники некоторых стран боятся, что изъятие замороженных российских активов станет причиной новых требований репараций. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Некоторые европейские чиновники также опасаются, что такой шаг вызовет шквал репарационных требований, связанных с многолетними спорами, такими как споры с Германией после двух мировых войн, а также с претензиями бывших колоний к империалистическим державам», — отмечает издание.

Страны «Большой семерки» (G7) также отказались от полной конфискации замороженных российских активов из-за возможного ответа. По данным FT, страны G7 «хотят держаться подальше от всего, что может коснуться самих активов, опасаясь ответных мер».

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      Семен Александров
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