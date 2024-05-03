Newsweek Polska: Украина недооценила важность строительства укреплений

Украина недооценила важность строительства оборонительных укреплений, заявил европейский журналист Славек Загорский. На эту ошибку Вооруженных сил Украины (ВСУ) он указал в материале для Newsweek Polska.

Журналист напомнил, что российские войска заняли населенный пункт Очеретино сразу после того, как ВСУ оставили его. По его словам, армия России продолжает продвигаться вперед.

Загорский заявил, что украинская армия не успела вовремя возвести укрепления и начала делать это уже во время атаки российской артиллерии. «Украинцы в очередной раз совершают кардинальную ошибку, недооценивая важность строительства нескольких линий укреплений», — заключил польский журналист. Он подчеркнул, что, несмотря на собственные просчеты, командование украинской армии винит в военных неудачах Киева отсутствие помощи от США.

Ранее в Германии указали на ошибку ВСУ на поле боя. Телеканал Welt отметил, что российские войска воспользовались ошибкой ВСУ при ротации войск в Очеретино, что позволило им занять населенный пункт.