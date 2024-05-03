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07:37, 3 мая 2024Мир

В Германии предупредили об опасной провокации на Украине

Дотком: Запад приближает третью мировую войну угрозами ввода войск на Украину

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Запад приближает третью мировую войну угрозами отправки военных на Украину. Об этом заявил немецко-финский бизнесмен Ким Дотком в соцсети X.

«Тотальная эскалация. Тотальная провокация. Когда солдаты НАТО вступят в бой на Украине, пути назад не будет. Третья мировая война между ядерными державами надвигается», — уточнил он.

Бизнесмен также предупредил, что ведущие к эскалации процессы уже вовсю развиваются на Западе. Дотком призвал с полной серьезностью относится к опасности масштабного конфликта.

Накануне глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что многие страны Европейского союза приняли позицию Франции и согласились с ней по вопросу отправки сил на Украину.

Отвечая на вопрос, до сих пор ли в Елисейском дворце рассматривают дислокацию французских войск на Украине, он подтвердил намерение отправить туда бойцов.

Ранее немецкий журналист Кристоф Ваннер рассказал, что Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои в районе Часова Яра, ароссийская армия совершает прорыв.

По словам корреспондента, взятие Часова Яра откроет России путь на Константиновку, Славянску и Краматорску. Эти города являются крупными по меркам Донецкой народной республики.

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      Марина Совина
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