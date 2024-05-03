В Германии предупредили об опасной провокации на Украине
Запад приближает третью мировую войну угрозами отправки военных на Украину. Об этом заявил немецко-финский бизнесмен Ким Дотком в соцсети X.
«Тотальная эскалация. Тотальная провокация. Когда солдаты НАТО вступят в бой на Украине, пути назад не будет. Третья мировая война между ядерными державами надвигается», — уточнил он.
Бизнесмен также предупредил, что ведущие к эскалации процессы уже вовсю развиваются на Западе. Дотком призвал с полной серьезностью относится к опасности масштабного конфликта.
Накануне глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что многие страны Европейского союза приняли позицию Франции и согласились с ней по вопросу отправки сил на Украину.
Отвечая на вопрос, до сих пор ли в Елисейском дворце рассматривают дислокацию французских войск на Украине, он подтвердил намерение отправить туда бойцов.
Ранее немецкий журналист Кристоф Ваннер рассказал, что Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои в районе Часова Яра, ароссийская армия совершает прорыв.
По словам корреспондента, взятие Часова Яра откроет России путь на Константиновку, Славянску и Краматорску. Эти города являются крупными по меркам Донецкой народной республики.