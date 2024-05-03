В Госдуму внесли законопроект о передаче конфискованного оружия на нужды СВО

Турчак: изъятое огнестрельное оружие будет передаваться на нужды СВО

Подлежащее утилизации войсками Нацгвардии изъятое огнестрельное оружие будет передаваться на нужды специальной военной операции (СВО), сообщил сенатор Российской Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, слова которого приводятся на сайте партии.

Российским военным будут направлять оружие и боеприпасы к нему, которые добровольно были сданы собственниками на утилизацию. Аналогично будут поступать и с оружием, переданным владельцами на хранение в Росгвардию и МВД и невостребованным ими более года.

Турчак подчеркнул, что на данный момент из 250 тысяч единиц изъятого оружия порядка 70 тысяч подлежит уничтожению. «Как правило, оно исправно и может быть использовано. Законопроект регламентирует его передачу Минобороны и Росгвардии», — пояснил он.

Ранее Росавиация направила обращение в авиакомпании и операторам аэропортов с рекомендацией предоставить приоритетное обслуживание пассажирам-участникам СВО.