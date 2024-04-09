Участники СВО получат приоритет при регистрации на авиарейсы

РБК: Росавиация рекомендовала аэропортам приоритетно обслуживать участников СВО

Росавиация направила телеграмму в авиакомпании и операторам аэропортов с рекомендацией предоставить приоритетное обслуживание пассажирам-участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом во вторник, 9 апреля, пишет РБК со ссылкой на копию телеграммы.

В документе за подписью главы ведомства Дмитрия Ядрова, в частности, говорится: «предусмотреть предоставление указанной категории пассажиров приоритета при регистрации на рейсы, прохождении процедуры досмотра в аэропортах».

Также Росавиация просит исключить случаи некорректного общения персонала с военнослужащими, грамотно и достоверно информировать по возникающим вопросам и оказывать содействие на всех этапах перевозки. Также авиакомпаниям предложено принимать «неотложные решения» для помощи в перебронировании авиабилетов на ближайшие рейсы в случае опоздания военнослужащих на вылет по уважительным причинам. При регистрации военнослужащих с ограничениями мобильности в салоне рекомендуется размещать их на наиболее комфортные места, «соблюдая требования безопасности полетов».

Ранее раненного на спецоперации военнослужащего, который возвращался домой после лечения, сняли с рейса Москва — Барнаул. Стюардесса заподозрила, что он курил в туалете. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В феврале участник СВО устроил пьяный дебош в самолете. Военный в состоянии алкогольного опьянения стал оскорблять бортпроводников, в том числе используя ненормативную лексику.