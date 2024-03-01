Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:04, 1 марта 2024Путешествия

СК РФ возбудит уголовное дело из-за выгнанного с рейса участника СВО

СК России возбудит дело из-за снятия с рейса военного, якобы курившего на борту
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после случая с выгнанным из самолета участником спецоперации (СВО). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там заявили, что бортпроводники сняли военного с рейса, потому что заподозрили его в курении на борту. «Однако датчики дыма не сработали, и иных фактов, подтверждающих данные претензии, не установлено», — сказано в публикации.

Центральный аппарат Следкома взял расследование дела на контроль.

Раненного на спецоперации военнослужащего, который возвращался домой после лечения, сняли с рейса МоскваБарнаул. Стюардесса заподозрила, что он курил в туалете, хотя при себе у пассажира не было сигарет, а табаком от него пахло и перед посадкой.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Проспал наших и решил весь исход битвы». Российский военный раскрыл подробности прорыва обороны ВСУ в Авдеевке

      Россиян предупредили о новых рисках при покупке строящегося жилья

      Австралия ввела дополнительные санкции против России из-за Навального

      Задержание ФСБ передававшего информацию СБУ иностранца попало на видео

      Стало известно местонахождение задержанного в Дубае футболиста «Спартака»

      Захарова отреагировала на аудиозапись с обсуждением ударов по Крымскому мосту

      В Госдуме предостерегли «наследников вермахта» от атаки на Крымский мост

      Володин заявил об обязанности ФРГ ответить за обсуждение атак на Крымский мост

      Пассажирский самолет подал сигнал тревоги из-за трещины на лобовом стекле

      Санду отреагировала на слухи о присоединении Приднестровья к России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше