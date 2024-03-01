СК РФ возбудит уголовное дело из-за выгнанного с рейса участника СВО

СК России возбудит дело из-за снятия с рейса военного, якобы курившего на борту

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после случая с выгнанным из самолета участником спецоперации (СВО). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там заявили, что бортпроводники сняли военного с рейса, потому что заподозрили его в курении на борту. «Однако датчики дыма не сработали, и иных фактов, подтверждающих данные претензии, не установлено», — сказано в публикации.

Центральный аппарат Следкома взял расследование дела на контроль.

Раненного на спецоперации военнослужащего, который возвращался домой после лечения, сняли с рейса Москва — Барнаул. Стюардесса заподозрила, что он курил в туалете, хотя при себе у пассажира не было сигарет, а табаком от него пахло и перед посадкой.