Участник СВО устроил пьяный дебош на борту самолета

Пассажиры самолета заступились за вернувшегося с СВО пьяного дебошира

Участник специальной военной операции (СВО) устроил пьяный дебош в самолете. О том, чем обернулся конфликт для военнослужащего, сообщает издание Baza.

Инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании S7 Airlines, следовавшего по маршруту Москва — Якутск. Россиянин летел в родной город на побывку. На борту самолета военный, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, стал оскорблять бортпроводников, в том числе используя ненормативную лексику. Стюарды вызвали полицию.

Не снимать солдата с рейса призвали другие пассажиры. «Его дома родные ждут! Мы за него ручаемся!» — твердили они, заступаясь за мужчину.

Ранее в Пензенской области вагнеровец избил таксиста за Z-символику. В другом российском регионе, Свердловской области, двое мужчин, назвавшись участниками СВО, избили девушку. Как позднее объясняла мать потерпевшей, обидчиков возмутили голубые волосы и еврейская внешность ее дочери.

Потасовку на улице Санкт-Петербурга устроил уроженец Чечни, вернувшийся с СВО после контузии. На мелком хулиганстве служащего батальона «Ахмат» в течение года ловили трижды. Участник СВО из Саратовской области, вернувшись на родину, жестоко избил семейную пару. За несколько часов до происшествия он провел «Урок мужества» в местной школе.