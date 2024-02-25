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17:13, 25 февраля 2024Россия

Участник СВО устроил пьяный дебош на борту самолета

Пассажиры самолета заступились за вернувшегося с СВО пьяного дебошира

Фото: Unsplash

Участник специальной военной операции (СВО) устроил пьяный дебош в самолете. О том, чем обернулся конфликт для военнослужащего, сообщает издание Baza.

Инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании S7 Airlines, следовавшего по маршруту МоскваЯкутск. Россиянин летел в родной город на побывку. На борту самолета военный, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, стал оскорблять бортпроводников, в том числе используя ненормативную лексику. Стюарды вызвали полицию.

Не снимать солдата с рейса призвали другие пассажиры. «Его дома родные ждут! Мы за него ручаемся!» — твердили они, заступаясь за мужчину.

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Потасовку на улице Санкт-Петербурга устроил уроженец Чечни, вернувшийся с СВО после контузии. На мелком хулиганстве служащего батальона «Ахмат» в течение года ловили трижды. Участник СВО из Саратовской области, вернувшись на родину, жестоко избил семейную пару. За несколько часов до происшествия он провел «Урок мужества» в местной школе.

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      Виктория Клабукова
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