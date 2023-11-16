Вернувшийся с СВО россиянин избил семейную пару после урока мужества

Вернувшийся с СВО житель Аткарска избил семейную пару после урока мужества

Житель Аткарска Саратовской области, вернувшийся из зоны спецоперации (СВО), провел «Урок мужества» в местной школе, а спустя несколько часов жестоко избил семейную пару. Об этом сообщил в Telegram-канале глава района Виктор Елин.

Он заверил, что за нападение на мужчину и женщину российский военнослужащий ответит по закону.

«Справедливое и беспристрастное расследование этого дела — в интересах всего нашего города. Улицы Аткарска должны быть безопасными для жителей в любое время суток — такая задача отдела МВД», — указал глава.

По данным Елина, пострадавшим от действий бойца оказали всю необходимую медицинскую помощь.

За несколько часов до избиения военный был в местной школе, где общался с детьми. Тогда администрация Аткарского района отчиталась во «ВКонтакте» о том, что «настоящие герои живут рядом», а «мужество, храбрость, любовь к Родине — это качества патриота и настоящего гражданина России». Впоследствии пост был удален, выяснили журналисты.

Ранее сообщалось, что в Смоленске толпа избила приехавшего в отпуск из зоны спецоперации военного из-за девушки. Сотрудникам полиции позже удалось задержать трех нападавших. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.