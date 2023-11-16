Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:33, 16 ноября 2023Россия

Вернувшийся с СВО россиянин избил семейную пару после урока мужества

Вернувшийся с СВО житель Аткарска избил семейную пару после урока мужества

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Житель Аткарска Саратовской области, вернувшийся из зоны спецоперации (СВО), провел «Урок мужества» в местной школе, а спустя несколько часов жестоко избил семейную пару. Об этом сообщил в Telegram-канале глава района Виктор Елин.

Он заверил, что за нападение на мужчину и женщину российский военнослужащий ответит по закону.

«Справедливое и беспристрастное расследование этого дела — в интересах всего нашего города. Улицы Аткарска должны быть безопасными для жителей в любое время суток — такая задача отдела МВД», — указал глава.

По данным Елина, пострадавшим от действий бойца оказали всю необходимую медицинскую помощь.

За несколько часов до избиения военный был в местной школе, где общался с детьми. Тогда администрация Аткарского района отчиталась во «ВКонтакте» о том, что «настоящие герои живут рядом», а «мужество, храбрость, любовь к Родине — это качества патриота и настоящего гражданина России». Впоследствии пост был удален, выяснили журналисты.

Ранее сообщалось, что в Смоленске толпа избила приехавшего в отпуск из зоны спецоперации военного из-за девушки. Сотрудникам полиции позже удалось задержать трех нападавших. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Из МГИМО уволили преподавателя, который позвал на лекцию Ивана Урганта. Что известно о скандале?

      В ЦБ обеспокоились ростом цен на жилье

      В Госдуме выступили против уголовной ответственности за склонение к абортам

      Кадыров перечислил критерии «брата»

      Глава ЦБ заявила об опасности текущего уровня инфляции

      ФСБ пресекла работу координируемых с Украины нарколабораторий

      Уролог развеяла популярный миф о причине болезней почек

      Летевший из России в Армению самолет сменил курс и сел в другой стране

      Владельца сетей «Тануки» и «Ерш» объявили в розыск. Ему угрожал основатель «Мужского государства»

      Мужчина выбросил на улицу домашних питонов бывшей девушки после разрыва

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости