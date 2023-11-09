Приехавшего из зоны СВО российского военного избили толпой из-за девушки

В Смоленске толпа избила приехавшего в отпуск ветерана СВО

В Смоленске избили толпой приехавшего в отпуск из зоны специальной военной операции (СВО) российского военного. Об этом в Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, во время отпуска мужчина познакомился с девушкой и у пары завязался роман. Однако ее бывший парень был против и регулярно преследовал девушку, угрожал ей и звал ее нового ухажера на разговор. В один из дней ветеран СВО согласился поговорить и взял несколько друзей, чтобы те прикрыли спину. Но разговор сразу не задался — соперник и пришедшая с ним группа поддержки открыли огонь из травматического оружия и кинулись в драку.

Поскольку с бывшим парнем девушки людей пришло значительно больше, они легко обратили группу поддержки ветерана СВО в бегство, а его самого избили ногами. Результатом стала частичная потеря слуха и черепно-мозговая травма.

Силовики задержали трех стрелявших мужчин, они арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

