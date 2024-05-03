В Киеве начались переговоры о партнерстве Украины и Британии на 100 лет

Глава МИД Британии Кэмерон начал в Киеве переговоры о партнерстве с Украиной

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, находящийся с визитом в Киеве, начал переговоры о партнерстве с Украиной сроком на 100 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на посольство Великобритании в Киеве.

По данным британской дипмиссии, партнерство затронет такие сферы, как торговля, безопасность, оборонное сотрудничество и наука. Соглашение о партнерстве также будет предполагать укрепление связей в сферах образования и культуры.

3 мая стало известно, что Кэмерон прибыл с визитом в Киев и рассказал о дальнейшей поддержке со стороны Великобритании. Глава МИД также раскрыл, что войдет в ежегодное финансирование Украины в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов и крупнейший пакет военной помощи.