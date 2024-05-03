Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:33, 3 мая 2024Мир

В Киеве начались переговоры о партнерстве Украины и Британии на 100 лет

Глава МИД Британии Кэмерон начал в Киеве переговоры о партнерстве с Украиной
Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон . Фото: Thomas Peter / Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, находящийся с визитом в Киеве, начал переговоры о партнерстве с Украиной сроком на 100 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на посольство Великобритании в Киеве.

По данным британской дипмиссии, партнерство затронет такие сферы, как торговля, безопасность, оборонное сотрудничество и наука. Соглашение о партнерстве также будет предполагать укрепление связей в сферах образования и культуры.

3 мая стало известно, что Кэмерон прибыл с визитом в Киев и рассказал о дальнейшей поддержке со стороны Великобритании. Глава МИД также раскрыл, что войдет в ежегодное финансирование Украины в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов и крупнейший пакет военной помощи.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ ликвидировала планировавшего теракты украинского диверсанта

      Шойгу раскрыл потери ВСУ в зоне спецоперации с начала года

      В Кремле прокомментировали слова об ударах Украины британским оружием по России

      В российском регионе ФСБ задержала готовившего теракт мужчину

      Шойгу назвал площадь взятых под контроль территорий с начала 2024 года

      Ликвидированный украинский агент подозревался в причастности к теракту в Крокусе

      Шойгу сообщил о росте ежесуточных потерь ВСУ и назвал четырехзначную цифру

      Ивлеева дала первое интервью после «голой вечеринки». Она рассказала о скандале и поездке в Донбасс

      В Госдуму внесли законопроект о передаче конфискованного оружия на нужды СВО

      Подполье сообщило об ударе ВС России по складам боеприпасов ВСУ под Харьковом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше