Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:39, 3 мая 2024Бывший СССР

В Киеве рассказали о тяжелом положении Украины в конфликте с Россией

Скибицкий: сейчас положение Украины такое же тяжелое, как в первые дни СВО

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Положение Украины на данный момент такое же тяжелое, как в первые дни российской спецоперации. Оно может ухудшиться, при этом мирные переговоры с Россией могут начаться не раньше второй половины 2025 года, рассказал замначальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий, пишет Economist.

Сейчас Москва и Киев борются за «наиболее выгодную позицию», выразил он свое мнение. Полноценные переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года, добавил Скибицкий.

Замначальника ГУР также признал тактический успех российских войск в селе Очеретино и ошибку при ротации украинских войск в данном районе.

Ранее украинский политолог Андрей Золотарев рассказал, что Вооруженные силы России могут выйти на административные границы Донецкой и Луганской народных республик уже к осени 2024 года.

По его словам, переход тактического прорыва в районе Очеретино на оперативный уровень будет свидетельствовать о том, что фронт ВСУ трещит по швам.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска вошли на территорию американской военной базы в Нигере. Как ситуацию оценивают в США?

      На Западе обратились с важным требованием к союзникам Украины

      На «Госуслугах» запустят платформу коммерческих согласий

      В Киеве рассказали о тяжелом положении Украины в конфликте с Россией

      МВД объявило в розыск экс-министра финансов Украины

      Бойцы ВС России разработали новый способ борьбы с БПЛА ВСУ

      Фитнес-тренер раскрыл секрет безопасных прыжков на скакалке

      Названа самая популярная модель iPhone

      Россиян предупредили о третьей по силе магнитной буре года

      В Крыму напомнили Макрону о главной ошибке Наполеона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше