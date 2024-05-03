В Киеве рассказали о тяжелом положении Украины в конфликте с Россией

Скибицкий: сейчас положение Украины такое же тяжелое, как в первые дни СВО

Положение Украины на данный момент такое же тяжелое, как в первые дни российской спецоперации. Оно может ухудшиться, при этом мирные переговоры с Россией могут начаться не раньше второй половины 2025 года, рассказал замначальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий, пишет Economist.

Сейчас Москва и Киев борются за «наиболее выгодную позицию», выразил он свое мнение. Полноценные переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года, добавил Скибицкий.

Замначальника ГУР также признал тактический успех российских войск в селе Очеретино и ошибку при ротации украинских войск в данном районе.

Ранее украинский политолог Андрей Золотарев рассказал, что Вооруженные силы России могут выйти на административные границы Донецкой и Луганской народных республик уже к осени 2024 года.

По его словам, переход тактического прорыва в районе Очеретино на оперативный уровень будет свидетельствовать о том, что фронт ВСУ трещит по швам.