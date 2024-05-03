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12:51, 3 мая 2024Мир

В Кремле прокомментировали слова об ударах Украины британским оружием по России

Песков: слова Кэмерона об ударах Украины британским оружием по РФ — эскалация

Фото: UK Ministry of Defence / Globallookpress.com

Заявления о законности ударов Украины по российской территории с использованием британского оружия являются прямой эскалацией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Это прямая эскалация напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности», — прокомментировал представитель Кремля слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона.

Ранее Кэмерон в интервью агентству Reuters заявил, что удары украинской армии британским оружием по территории России легитимны.

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      Виктория Кондратьева
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