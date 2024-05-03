В Кремле высказались об антирейтинге Путина

Песков: антирейтинг Путина крайне мал, что говорит об оценке людьми его работы

Результаты опросов свидетельствуют о высокой степени поддержки россиянами президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Антирейтинг Путина крайне мал, что говорит об оценке людьми его работы, подчеркнул представитель Кремля.

Доверие россиян свидетельствует о том, что президент знает, что делать и делает это успешно, подчеркнул Песков.

3 мая Фонд «Общественное мнение» представил обновленные данные о доверии жителей страны Путину. Согласно результатам исследования, глава государства доверяют 83% россиян. Также 83% уверены, что президент хорошо выполняет свою работу.