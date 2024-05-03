В Крыму напомнили Макрону о главной ошибке Наполеона

Вице-спикер крымского парламента Фикс: французы не простят Макрону новых кладбищ

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс, комментируя озвученные президентом Франции Эммануэлем Макроном основания для ввода войск на Украину, заявил, что французский народ не простит тому новых военных кладбищ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Макрону, видимо, не терпится повторить главную ошибку Наполеона, отправив войска к границам России. Если он решится на этот шаг, то его ждет та же бесславная и позорная участь», — напомнил Фикс о французском императоре.

По его мнению, Макрон настолько не любит французский народ, что стремится любой ценой втянуть его в прямой военный конфликт, живя по принципу «а дальше хоть потоп».

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что многие страны Европейского союза (ЕС) приняли позицию Франции и согласились с ней по вопросу отправки сил на Украину.

Отвечая на вопрос, до сих пор ли в Елисейском дворце рассматривают дислокацию французских войск на Украине, он подтвердил намерение отправить туда французских военнослужащих. При этом глава государства подчеркнул, что сохранение авторитета Франции вынуждает его не раскрывать все военные планы.