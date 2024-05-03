В Литве назвали членство в НАТО фактором риска

Кандидат в президенты Литвы Вайткус: выбор оборонного блока возможен вне НАТО

Выбор оборонного блока, к которому могла бы присоединиться Литва, возможен и вне рамок НАТО. Об этом заявил кандидат в президенты республики, профессор медицины Эдуардас Вайткус, передает ТАСС.

«Граждане страны должны сами решить, необходимо ли Литве входить в состав военных блоков. Должна быть возможность выбора из нескольких вариантов», — рассказал он. При этом политик не уточнил, какие варианты это могут быть.

Кроме того, Вайткус заявил, что членство в военных блоках само по себе является фактором риска для Вильнюса. По его словам, пока страна состоит в агрессивных объединениях, они могут быть угрозой безопасности для соседних государств.

Ранее командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что Таллин считает возможную блокаду Балтийского моря одним из важнейших вопросов для страны. Он также подчеркнул, что страна выступает за совместные с Польшей, Швецией и Финляндией действия в этом направлении.