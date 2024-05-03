В Москве объявили погодную опасность из-за заморозков

Росгидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве

Росгидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за надвигающихся заморозков. Об этом сообщается на сайте центра.

Режим будет действовать с 21:00 часов по московскому времени с пятницы, 3 мая, по 09:00 субботы, 4 мая. Отмечается, что предстоящей ночью в Подмосковье столбики термометров могут опуститься до минус 5 градусов, в столице — до минус 2 градусов.

Тем временем в МЧС Москвы призвали жителей столицы из-за надвигающихся заморозков снизить скорость движения, управляя автомобилем в неблагоприятных погодных условиях, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров. Также рекомендуется не допускать перегрузки электрической сети при использовании электрообогревателей.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал исчезновение ночных заморозков в столице в выходные 11 и 12 мая. В эти дни ночью прогнозируется от 0 до плюс 5 градусов, а днем от 10 до 15 градусов. Такая температура при этом ниже климатической нормы примерно на пять градусов.