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14:29, 3 мая 2024Силовые структуры

В Москве раскрыли крупную аферу по набору актеров для оформления на них кредитов

МВД: в Москве аферисты набирали актеров и моделей для оформления на них кредитов

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Московские полицейские раскрыл крупную аферу, в ходе которой желающих якобы нанимали актерами или моделями, а вместо трудоустройства оформляли на них кредиты. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По подозрению в мошенничестве задержаны трое жителей Московского региона. По многочисленным эпизодам обмана возбуждено 19 уголовных дел, которые объединены в одно производство. Фигурантам предъявлены обвинения.

По данным МВД, обвиняемые в интернете предлагали помощь в приеме на работу актеров массовых сцен. На собеседовании мошенники делали кандидатам комплименты о внешности, предлагали им стать моделями, а затем при подписании договора под видом дополнительного соглашения к нему потерпевшим давали документы на оформление кредита на суммы от 50 до 150 тысяч рублей. Эти деньги сразу поступали на счет фирмы.

В ходе обысков в офисах и домах обвиняемых полицейские изъяли печати, мобильные телефоны и документы модельного агентства, имеющие доказательственное значение для расследования.

27 апреля Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу десяти руководителей финансовой пирамиды Finiko, обвиняемых в хищении у граждан 209 миллионов рублей.

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      Любовь Ширижик
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