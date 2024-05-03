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13:37, 3 мая 2024Экономика

В МВФ заявили об угрозе краха мировой валютной системы

Директор от России в МВФ Можин: риск краха мировой валютной системы существует

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В среднесрочной перспективе мировая валютная система, построенная на доверии инвесторов и финансистов к долларовым активам, может рухнуть. О подобной угрозе заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин, его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что такие риски могут появиться в случае снижения доверия игроков глобального валютного рынка к долларовым активам. При таком сценарии мировая финансовая система может погрузиться в хаос, предупредил Можин.

Представитель России в МВФ добавил, что снижение доверия мировых центробанков и домохозяйств к долларовым активам фиксируется уже сейчас. Это обусловлено их опасениями по поводу сохранности и безопасности таких продуктов. Следствием подобных настроений могут стать массовые распродажи долларовых активов и активная скупка золота, заключил Можин.

Ранее издание Politico сообщило о новых разногласиях в Евросоюзе (ЕС) по поводу дальнейшей судьбы заблокированных в западных странах российских активов. Предложение властей Бельгии обложить доходы от них 25-процентным корпоративным налогом не нашло поддержки со стороны ряда участников ЕС.

Кроме того, в блоке опасаются, что расчетно-клиринговая система Euroclear сможет получить три процента доходов в качестве «управленческого сбора». На этом фоне представители Индонезии и Саудовской Аравии попросили власти ЕС не изымать российские активы из опасений о сохранности собственных резервов, хранящихся в западных странах.

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