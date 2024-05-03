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10:11, 3 мая 2024Мир

В ООН назвали необходимые для восстановления Газы сроки

ООН: на восстановление Газы потребуется два десятилетия и 50 миллиардов долларов
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Восстановление сектора Газа после боевых действий займет около двух десятилетий. Необходимые сроки назвал директор Программы развития ООН для арабских государств Абдулла аль-Дардари, сообщает Bloomberg.

По словам представителя ООН, долгосрочные затраты на восстановление Газы после урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС могут достичь 50 миллиардов долларов и на устранение последствий боев потребуется почти 20 лет.

«Цена восстановления растет в геометрической прогрессии с каждым днем боевых действий», — отметил аль-Дардари.

Он добавил, что еще не менее двух миллиардов долларов могут быть потрачены на предоставление временного жилья и других базовых услуг пострадавшим жителям палестинского анклава.

Ранее в ООН отмечали, что масштаб разрушений жилой застройки в секторе Газа превышает таковой на Украине.

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      Елизавета Мытарева
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