В ООН назвали необходимые для восстановления Газы сроки

ООН: на восстановление Газы потребуется два десятилетия и 50 миллиардов долларов

Восстановление сектора Газа после боевых действий займет около двух десятилетий. Необходимые сроки назвал директор Программы развития ООН для арабских государств Абдулла аль-Дардари, сообщает Bloomberg.

По словам представителя ООН, долгосрочные затраты на восстановление Газы после урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС могут достичь 50 миллиардов долларов и на устранение последствий боев потребуется почти 20 лет.

«Цена восстановления растет в геометрической прогрессии с каждым днем боевых действий», — отметил аль-Дардари.

Он добавил, что еще не менее двух миллиардов долларов могут быть потрачены на предоставление временного жилья и других базовых услуг пострадавшим жителям палестинского анклава.

Ранее в ООН отмечали, что масштаб разрушений жилой застройки в секторе Газа превышает таковой на Украине.

