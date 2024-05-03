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11:23, 3 мая 2024Россия

В Петербурге анонсировали бесплатное обучение для бойцов СВО

«Ъ»: СПбГУ анонсировал бесплатное обучение для бойцов СВО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) анонсировал бесплатное обучение для бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Как выяснил «Ъ», участники боевых действий смогут получить дополнительное образование на бюджетной основе по трем программам повышения квалификации. Подавать документы можно с базовым образованием от среднего профессионального и выше. Среди курсов в вузе — работа с молодежью и защита ее «от деструктивного влияния информационных рисков», охрана труда, а также обучение языкам программирования.

«Вероятно, подобным образом государство планирует адаптировать к мирной жизни военных, предполагают эксперты», — указано в статье.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что бывшие заключенные искупают вину на СВО там, «где горячо».

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      Анна Щербакова
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