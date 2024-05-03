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13:45, 3 мая 2024Россия

В Роспотребнадзоре прокомментировали риск завоза африканского заболевания

Роспотребнадзор исключил риски завоза и распространения лихорадки Ласса в России

Фото: Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library / Wikimedia

В России отсутствуют риски завоза и распространения африканской лихорадки Ласса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там пояснили, что во Франции был выявлен завозной случай заболевания у военнослужащего, который вернулся из Африки. При этом ранее уже были зарегистрированы случаи завоза лихорадки в Европу и другие страны Африки.

«Риск завоза и распространения лихорадки Ласса в России отсутствует. (...) Дополнительно Роспотребнадзор сотрудничает с коллегами из африканских стран для мониторинга и изучения опасных инфекций. На континенте действуют два совместных научно-исследовательских центра и несколько мобильных противоэпидемических лабораторий, созданных Роспотребнадзором», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Лихорадка Ласса является острым вирусным заболеванием с тяжелым течением и высокой летальностью. При заражении поражаются органы дыхания, почек, центральной нервной системы. Основными носителями являются африканские крысы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эксперты говорят о вероятном пандемическом распространении холеры в мире. При это эпидемиологическими рисками, по ее словам, в том числе, остаются лихорадки Эбола, Марбург, Ласса, денге.

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      Никита Абрамов
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