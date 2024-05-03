В России объяснили отказ Швеции провести расследование по «Северным потокам»

Депутат Ананских осудил отказ Швеции расследовать взрывы на «Северных потоках»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских осудил отказ Швеции провести международное расследование диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». В беседе с «Лентой.ру» депутат объяснил подобное решение Стокгольма.

Ранее представители Министерства иностранных дел Швеции заявили, что Стокгольм отвергает предложение Китая о проведении международного расследования взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». «В международном расследовании нет необходимости. Оно ничего не даст», — сообщили в МИД.

«Расследование, которое было проведено, было совершенно однобоким, оно было нужно только для того, чтобы потянуть время. Напомню, что "Газпром" как один из акционеров этого международного консорциума, (...) неоднократно просил, чтобы его включил в состав комиссии по расследованию, но ни разу Газпром не был допущен. Говорить о беспристрастности после такого — это, конечно, глумление над законом», — объяснил Ананских.

Швеция делала вид, что проводит расследование, но не делала ничего конкретного. (...) То, что МИД Швеции отказывается проводить расследование, показывает, что они не хотят «подставлять» своего патрона в лице США Игорь Ананских первый зампред комитета Госдумы по энергетике

В конце апреля заместитель постоянного представителя Китая при организации Гэн Шуан призвал провести международное следствие по делу о диверсиях на СП-1 и СП-2 под эгидой ООН. Он также подчеркнул, что всем сторонам необходимо активно сотрудничать с Россией при проведении совместного расследования.

26 сентября 2022 года на российских газопроводах в Европу — «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2» — произошли взрывы, которые привели к масштабным утечкам газа.