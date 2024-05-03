В России школьника не приняли в десятый класс из-за «бесперспективности»

В Сибири ребенка-инвалида не приняли в десятый класс, родители подали жалобу

В Красноярском крае ребенка с инвалидностью отказались принять в десятый класс. Свое решение в школе объяснили «отсутствием перспектив» у мальчика, сообщает Telegram-канал «Борус.Люди» со ссылкой на местного уполномоченного по правам ребенка Ирину Мирошникову.

По ее словам, мальчик пришел к ней на личный прием и рассказал о случившемся. Он хотел учиться в 10-м и 11-м классах, однако руководство школы посчитало иначе. Там родителям школьника завили, что «полученного образования подростку достаточно», и рекомендовали мальчику получить среднее профессиональное образование.

После обращения детского омбудсмена в управление образования школьнику разрешили продолжить обучение. «Иногда складывается ощущение, что нарушение прав детей допускается должностными лицами из-за нежелания вникать в проблемы», — сказала Мирошникова.

Ранее в России предложили ввести телесные наказания для школьников. С такой инициативой выступил один из участников обсуждения в Мосгордуме. По его словам, «битие определяет сознание» детей.