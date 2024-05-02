В России заявили о пользе телесных наказаний для школьников

В России предложили ввести телесные наказания в школах. С инициативой выступил первый зампред Клуба адмиралов Валерий Дорогин на дискуссии в Мосгордуме, сообщает «Коммерсантъ».

Во время обсуждения Дорогин выразил уверенность в том, что наказание пойдет на пользу ученикам. В связи с этим он заявил о благодарности своего внука «за нагайку». По мнению первого зампреда Клуба адмиралов, подобную армейской систему наказаний и поощрений следует ввести во всех российских школах.

«Битье определяет сознание», — заявил он, перефразировав утверждение Карла Маркса о материализме.

Ранее в Госдуме предложили наказывать родителей школьников, уличенных в буллинге. Глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев заявил о неэффективности существующих мер и предложил их ужесточить вплоть до исключения отдельных учеников.