В России ускорилось падение цен на один тип жилья

SRG: цены на вторичное жилье снизились в каждом третьем крупном городе России

В апреле 2024 года в России ускорилось падение цен на вторичное жилье — готовые квартиры подешевели в 28 процентах крупных городов страны (в 14 из 50 исследуемых). Такие данные приводят аналитики консалтинговой компании SRG, передает РБК.

Специалисты отметили, что месяцем ранее (в марте) подобная динамика наблюдалась всего в пяти городах. В апреле сильнее всего «вторичка» подешевела в Рязани — за месяц средняя стоимость одного квадратного метра снизилась на 1,51 процента, до 92,7 тысячи рублей.

Второе место по этому показателю занимает Владивосток — там «квадрат» готовых квартир подешевел на 1,11 процента, до 171,4 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Балашиха со снижением цен на 0,87 процента, до 167,1 тысячи рублей за квадратный метр. В топ-пять также вошли Магнитогорск (минус 0,71 процента, до 74,1 тысячи рублей за «квадрат») и Тула (минус 0,67 процента, до 105,4 тысячи рублей за «квадрат»).

Ранее сообщалось, что в Москве готовые квартиры подешевели впервые за полтора года. В пределах старой Москвы «квадрат» готовой жилплощади в апреле 2024-го стоит в среднем 271,7 тысячи рублей.