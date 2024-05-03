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12:49, 3 мая 2024Силовые структуры

В российском регионе ФСБ задержала готовившего теракт мужчину

В Мордовии задержан мужчина, планировавший поджечь военкомат по заданию СБУ

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Мордовии задержан мужчина, планировавший теракт по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканское управление ФСБ.

«Коммерсантъ» уточняет, что злоумышленник — 50-летний мужчина с двойным гражданством — Украины и России. Он был задержан при попытке поджога военкомата. При нем обнаружены самодельные зажигательные смеси и телефон. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и покушении на теракт. Мужчина арестован. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

По данным ФСБ, задержанный сотрудничал с СБУ. Установлено, что в 2022 году мужчина пытался вступить в ряды Вооруженных сил Украины, но не прошел медицинскую комиссию. Затем он прибыл в Россию в качестве беженца. Его распределили в Мордовию, где он получил российское гражданство. Все это время фигурант с помощью мессенджера общался с сотрудниками СБУ. Сообщается, что мужчина сам предложил оказать помощь ВСУ за вознаграждение.

Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала 48-летнего украинского диверсанта, прибывшего из Литвы в Россию для совершения терактов.

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      Анна Габай
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