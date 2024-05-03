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11:27, 3 мая 2024Силовые структуры

В российском регионе мигрант напал на пенсионерку и до смерти ее избил

Во Владимире мигрант из Узбекистана пойдет под суд за убийство пенсионерки

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Во Владимире 60-летний мигрант из Узбекистана пойдет под суд за избиение до смерти 87-летней пенсионерки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Владимирской области.

Мужчина обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Сейчас он заключен под стражу. Материалы уголовного дела переданы в суд.

По данным следствия, преступление произошло в ноябре 2023 года. Тогда иностранец пришел в гости к потерпевшей. Они были знакомы. Между ними произошла ссора, в результате которой мужчина напал на пожилую женщину и избил ее, а затем скрылся. От полученных травм пострадавшая не выжила. Ее обнаружила соседка, которая пришла в ее квартиру на следующий день. Женщина вызвала полицейских. Спустя некоторое время оперативники задержали злоумышленника.

Ранее сообщалось, что мигрант напал на беременную медработницу в подмосковном Раменском.

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      Анна Габай
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