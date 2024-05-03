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14:50, 3 мая 2024Силовые структуры

В российском регионе полиция поймала мигранта-работорговца

МВД: в Кирове задержан 21-летний мигрант по подозрению в торговле людьми

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Кирове полицейские задержали 21-летнего мигранта, который подозревается в торговле людьми в Узбекистане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

По данным правоохранителей, мужчина находился в межгосударственном розыске. В российском регионе он скрывался от правосудия своей страны. Полиции задержанный признался, что находится в розыске из-за того, что продал девушку.

В Бухаре ему вынесена мера пресечения в виде заочного ареста по статье 135 УК Республики Узбекистан («Торговля людьми»). Сейчас оперативники провели экстрадиционную проверку. Пойманный работорговец будет этапирован на родину.

Ранее сообщалось, что в Курганской области задержали двух братьев-иностранцев, находившихся в розыске за торговлю людьми и грабеж.

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      Анна Габай
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