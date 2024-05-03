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20:38, 3 мая 2024Россия

В РПЦ отреагировали на сожжение Библии в мангале

Митрополит Кирилл: сожжение Библии подростками — следствие невоспитанности

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сожжение Библии в мангале подростками в Ставропольском крае является следствием невоспитанности. Так на поступок россиян отреагировал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, чьи слова приводит ТАСС.

«Все православные верующие Ставрополья возмущены данным кощунственным поступком, совершенным в Великую Пятницу. (...) Это действие является результатом невоспитанности и полной религиозной неграмотности нашего подрастающего поколения», — сказал представитель Русской православной церкви (РПЦ).

Он также отметил, что подобные случаи подтверждают необходимость работы по духовно-нравственному воспитанию детей и российской молодежи. Митрополит призвал бросить на просвещение подрастающего поколения все усилия.

Видео со сожжением Библии появилось 3 мая. На кадрах видно, как трое подростков, один из которых делает запись, со смехом бросают в разожженный мангал для шашлыка Новый Завет. Все это сопровождается кривлянием и матом.

«Богу стыдно!» — говорит один из участников ролика. «А бывает Старый Завет? Что за ***** [ерунда]?» — задается вопросом другой мальчик.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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