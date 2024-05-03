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13:50, 3 мая 2024Россия

В Совфеде заявили о предстоящем провале конференции по Украине в Швейцарии

Сенатор Джабаров: конференция по Украине в Швейцарии ничего не решит

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Конференция по Украине в Швейцарии обречена на провал. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров «Парламентской газете».

Мирная конференция по Украине пройдет с 15 по 16 июня. России приглашение на мероприятие на данный момент не поступило.

Встреча в Швейцарии ничего не решит, сказал сенатор. Он предположил, что на ней ответственность за украинский конфликт будет возложена на Россию. «Нас там не было, а за нашей спиной договариваться бесполезно», — подчеркнул он.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о выгоде, которую может принести швейцарская конференция. Он считает, что на ней будет продемонстрирована как несостоятельность украинского плана урегулирования конфликта, так и неспособность Запада разрешить кризис. Все это позволит российским войскам «без помех и оглядок» продолжать выполнять поставленные задачи, подытожил он.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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