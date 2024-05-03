Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:08, 3 мая 2024Мир

В США заявили об успешном продвижении ВС России к 9 Мая

NYT: ВС России успешно продвигаются на ряде направлений в преддверии 9 Мая

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России успешно продвигаются на ряде направлений в преддверии 9 мая. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Конфиденциальная военная оценка США, проведенная на этой неделе, пришла к выводу, что Россия продолжит добиваться определенных успехов на востоке и юго-востоке в преддверии 9 мая, Дня Победы», — отмечается в материале издания со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена.

При этом авторы материала подчеркнули, что в краткосрочной перспективе не стоит ожидать развала фронта со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее газета The New York Times сообщала, что США поставят ВСУ всю планируемую военную помощь к лету, либо в случае задержек к концу года. По оценкам Пентагона, новый пакет помощи прибудет быстро из-за накопления США боеприпасов в странах Центральной и Восточной Европы на протяжении последних шести месяцев.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      В Берлине горит оборонный завод, где производят системы ПВО. Часть города накрыло ядовитым дымом

      Россиянам рассказали об использующих поддельные документы мошенниках

      Обвиненного в расправе над четырехлетним пасынком россиянина арестовали

      Экс-игрок «Локомотива» назвал необходимую для комфортной жизни в Москве сумму

      Возлюбленная Тимати ответила на слухи о пластике

      Власти Берлина даром отдадут виллу Геббельса с одним условием

      В российский суд поступило дело по статье о шпионаже

      «Комитет ингушской независимости» внесли в перечень нежелательных организаций

      Самолет с пассажирами на борту резко сменил курс из-за пыльной бури

      Посетивший около 40 стран российский ведущий оценил перспективу эмиграции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше