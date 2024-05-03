В США заявили об успешном продвижении ВС России к 9 Мая

NYT: ВС России успешно продвигаются на ряде направлений в преддверии 9 Мая

Вооруженные силы (ВС) России успешно продвигаются на ряде направлений в преддверии 9 мая. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Конфиденциальная военная оценка США, проведенная на этой неделе, пришла к выводу, что Россия продолжит добиваться определенных успехов на востоке и юго-востоке в преддверии 9 мая, Дня Победы», — отмечается в материале издания со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена.

При этом авторы материала подчеркнули, что в краткосрочной перспективе не стоит ожидать развала фронта со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее газета The New York Times сообщала, что США поставят ВСУ всю планируемую военную помощь к лету, либо в случае задержек к концу года. По оценкам Пентагона, новый пакет помощи прибудет быстро из-за накопления США боеприпасов в странах Центральной и Восточной Европы на протяжении последних шести месяцев.