В Турции назвали условие для возобновления торговли с Израилем

Глава Минторга Болат: санкции с Израиля не снимут до прекращения огня в Газе

Турция будет соблюдать санкционный режим в отношении Израиля до прекращения солдатами Армии обороны ближневосточной страны (ЦАХАЛ) боевых действий в секторе Газа. Об этом заявил глава Министерства торговли (Минторга) исламской республики Омер Болат, его слова приводит ТАСС.

Министр уточнил, что власти Турции приняли решение полностью прекратить торговые отношения с Израилем 2 мая. С этой даты местные порты будут блокировать экспорт и импорт.

Чтобы торговля между двумя странами возобновилась, власти Израиля должны выполнить два условия: приказать своим военным прекратить огонь на территории Газы и обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарных грузов в регион для жителей Палестины. «Мы ждали (от Израиля — прим. «Ленты.ру») прекращения огня, однако, наоборот, произошло ухудшение гуманитарной ситуации. В этой связи было принято решение перейти к новому этапу ограничений», — резюмировал Болат.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Израиля Исраэль Кац обвинил власти Турции в блокировании торговых отношений. Он заявил о приказе президента исламской республики Реджеп Тайип Эрдоган закрыть порты для израильского экспорта и импорта, что, по мнению Каца, стало нарушением двусторонних обязательств.