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19:16, 2 мая 2024Экономика

В Израиле обвинили Турцию в блокировании торговли

Глава МИД Израиля Кац: власти Турции заблокировали порты для экспорта и импорта

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Власти Турции нарушили действующие торговые соглашения, заблокировав порты для израильского экспорта и импорта. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Израиля Исраэль Кац, его слова приводит ТАСС.

Чиновник обвинил в прекращении торговых отношений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. «Так ведет себя диктатор, пренебрегая интересами турецкого народа и предпринимателей», — написал Кац в социальной сети Х.

В связи с этим глава израильского МИД дал поручение местным чиновникам проработать альтернативные торговые маршруты. После запрета турецких властей ближневосточная страна сконцентрируется на внутреннем производстве, а также нарастит импорт товаров и услуг из других государств. Подобные меры, как отметил Кац, необходимы для компенсации ущерба от приостановки отношений с Турцией.

О полном прекращении торговли между двумя странами ранее сообщило агентство Bloomberg. Как уточнило несколько турецких чиновников, эмбарго на экспорт и импорт вступило в силу 2 мая 2024 года. При этом они не стали раскрывать возможные сроки снятия ограничительных мер.

В первой половине апреля 2024 года власти Турции ввели запрет на экспорт 54 позиций промышленных товаров в Израиль на фоне продолжающихся боевых действий в секторе Газа. Ограничения затронули в том числе поставки различных видов продукции из стали и алюминия, красок, электрических кабелей, авиатоплива, масел, удобрений и отдельных видов промтехники.

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      Анатолий Акулов
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