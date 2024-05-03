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07:54, 3 мая 2024Мир

В Венгрии заявили о выгоде для США конфликта между Россией и Украиной

Советник Орбана заявил о выгоде для США конфликта между Россией и Украиной

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил о выгоде для США конфликта между Россией и Украиной. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Журналиста спросил, почему американский госсекретарь Энтони Блинкен стремится к Третьей мировой войне. Орбан ответил, что Соединенные Штаты хотят извлечь выгоду из сложившейся ситуации. При этом, по его словам, этот конфликт идет вразрез с интересами Венгрии и должен быть немедленно завершен.

«Есть некоторые тактические преимущества, например, вы пытаетесь ослабить Россию, что всегда является приоритетом для США», — заявил он. Орбан добавил, что приоритетом для Белого дома также является остановка немецкого и российского энергетического сотрудничества и экспортные рынки для СПГ.

Советник премьер-министра Венгрии также предупредил, что речь идет о тактических незначительных преимуществах. «Но стратегически это разрушает Европу как экономическую державу», —подчеркнул он.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что политики в Западной Европе одержимы идеей ядерной войны. В качестве примера такой тенденции глава дипломатического ведомства назвал слова президента Франции Эммануэля Макрона и других политиков о возможной отправке европейских военных на Украину, а также о возможности ядерного конфликта.

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      Марина Совина
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