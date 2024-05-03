В WhatsApp появится функция фильтрации чатов в разделе управления хранилищем

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит фильтровать чаты в разделе управления хранилищем. Об этом пишет WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что WhatsApp внедряет возможность фильтрации списка чатов в разделе хранилища, чтобы упростить процесс управления данными. «Это полезно для определения того, какие чаты или группы занимают больше всего места, что облегчает пользователям процесс освобождения хранилища», — подчеркивается в сообщении.

Функция фильтрации чатов доступна некоторым бета-тестерам, которые устанавливают последние обновления бета-версии WhatsApp для Android из магазина Google Play. В ближайшие дни опция будет доступна еще большему количеству людей.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится новая функция, позволяющая ставить реакции во время просмотра медиафайлов.