Власти Чехии объявили о нежелании принимать у себя уклонистов с Украины

Глава МИД Чехии Липавский: Прага не приветствует у себя украинских уклонистов

Власти Чехии объявили о нежелании принимать у себя украинцев, уклоняющихся от мобилизации в родной стране. Об этом заявил в беседе с IZ.RU глава чешского МИДа Ян Липавский.

Согласно статистике Eurostat, в настоящий момент на территории ЕС проживают 4,2 миллиона украинских беженцев, самые густонаселенные ими страны — Германия, Польша и Чехия.

«Чехия уже давно поддерживает украинских беженцев, и мы приветствуем их на нашей территории. Однако не тех, кто пытается избежать обязательного призыва в армию», — сказал министр в ответ на вопрос, будет ли республика содействовать возвращению мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на Украину, прибывших после начала спецоперации.

Исходя из этого заявления, можно предположить, что Прага присоединится к числу стран, которые планируют начать возвращать беженцев мужского пола и призывного возраста назад на Украину. Вопрос о необходимости передачи переселенцев Киеву, по словам экспертов, послужил причиной раскола в Европе: элиты боятся запятнать репутацию, так как высылка беженцев не имеет законодательного обоснования. Но для ЕС, в основном поддерживающего Украину в конфликте, также важно обеспечить пополнение рядов Вооруженных сил республики.

При этом в январе Ян Липавский утверждал, что Прага не станет высылать из страны украинцев, так как в стране отсутствуют необходимые для таких решений правовые механизмы, это бы противоречило международному праву и обязательствам республики.

Ранее глава МИД Чехии заявил, что присоединение Украины к ЕС и интеграция ее экономики в европейский рынок не будет безболезненным процессом, и в Евросоюзе это понимают. «Это приведет к ситуации, которую мы наблюдали с украинским зерном на европейском рынке», — заявил министр, выразив надежду, что ЕС сможет найти пути решения этих проблем.