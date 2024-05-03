Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:43, 3 мая 2024Россия

Внук Зюганова отреагировал на сообщения об экстренной госпитализации

Внук главы КПРФ Зюганова Леонид опроверг сообщения об экстренной госпитализации

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Внук главы КПРФ Геннадия Зюганова Леонид опроверг сообщения Telegram-канала Mash об экстренной госпитализации. Об этом сам Леонид Зюганов заявил порталу РБК.

По словам Зюганова-младшего, депутата Мосгордумы, он действительно был в клинике, однако лишь для прохождения планового исследования. «Я вчера ездил на МРТ. Никакой госпитализации. Просто плановый осмотр», — отреагировал на публикации политик.

В свою очередь, Telegram-канал Mash заявлял, будто Зюганов испытывал боли в спине, из-за чего обратился ко врачам, и те обнаружили у него патологию позвонков.

Раннее врачи клали Леонида Зюганова в больницу с диагнозом COVID-19. Политик почувствовал себя плохо 14 февраля 2024 года. Зюганов пожаловался врачам на слабость, насморк, кашель и ломоту в теле.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили в розыск бывших глав Минфина и Нацбанка Украины. В чем их обвиняют?

      Байден задел ключевого союзника США в попытке оскорбить Россию

      Представитель России в МВФ рассказал о последствиях выхода страны из фонда

      Экс-премьер назвал Украину бандитской группировкой

      Популярная порноактриса раскрыла влияние карьеры на отношения с парнем

      В ЛНР рассказали о желании Киева назвать погибших виновными в трагедии в Одессе

      Самолет с россиянами на борту повредил шасси при посадке

      Власти Чехии объявили о нежелании принимать у себя уклонистов с Украины

      Внук Зюганова отреагировал на сообщения об экстренной госпитализации

      Назван основной покупатель российской электроэнергии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше