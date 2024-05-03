Внук Зюганова отреагировал на сообщения об экстренной госпитализации

Внук главы КПРФ Зюганова Леонид опроверг сообщения об экстренной госпитализации

Внук главы КПРФ Геннадия Зюганова Леонид опроверг сообщения Telegram-канала Mash об экстренной госпитализации. Об этом сам Леонид Зюганов заявил порталу РБК.

По словам Зюганова-младшего, депутата Мосгордумы, он действительно был в клинике, однако лишь для прохождения планового исследования. «Я вчера ездил на МРТ. Никакой госпитализации. Просто плановый осмотр», — отреагировал на публикации политик.

В свою очередь, Telegram-канал Mash заявлял, будто Зюганов испытывал боли в спине, из-за чего обратился ко врачам, и те обнаружили у него патологию позвонков.

Раннее врачи клали Леонида Зюганова в больницу с диагнозом COVID-19. Политик почувствовал себя плохо 14 февраля 2024 года. Зюганов пожаловался врачам на слабость, насморк, кашель и ломоту в теле.