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20:48, 3 мая 2024Россия

Военнослужащему из Дагестана посмертно присвоили звание Героя России

Прапорщику из Дагестана Худайнатову посмертно присвоили звание Героя России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Telegram-канал Сергея Меликова

Прапорщику из Дагестана Фархаду Худайнатову, участвовавшему в специальной военной операции (СВО), присвоили звание Героя России посмертно. Об этом сообщил глава российского региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

В сентябре 2023 года в Запорожской области группа Худайнатова попала под огонь противника. Прапорщик три часа по заминированной территории эвакуировал бойцов. После того, как он убедился, что им ничего не угрожает, военнослужащий вернулся на опорный пункт и продолжил корректировать огонь.

Однако он поздно запросил эвакуацию и от полученных ран и большой кровопотери, Худайнатов скончался на операционном столе.

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«Дагестан может гордиться еще одним достойным сыном — звание Героя России присвоено нашему земляку Фархаду Худайнатову. Увы, посмертно», — написал Меликов.

По словам главы региона, Худайнатов стал 11-м дагестанцем, получившим с начала спецоперации звание Героя России.

Ранее в Приморье решили увековечить подвиг экипажа танка «Алеша», который в полном составе был удостоен звания Героя России. Изображение боевой машины и бойцов напечатали на школьных тетрадях. Власти региона заявили, что танкисты «Алеши» являются вдохновляющим примером мужества, и сообщила, что тетради планируют закупить к новому учебному году.

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      Никита Абрамов
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