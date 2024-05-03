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10:10, 3 мая 2024Культура

Выступление Jah Khalib в Молдове отменили после его слов о сексуальном насилии

Концерт рэпера Jah Khalib отменили в Кишиневе после его слов о жертвах насилия

Фото: Andreas HaBner / Globallookpress.com

Выступление казахского рэпера Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов) отменили в столице Молдовы после его слов о жертвах сексуального насилия. Об этом сообщает портал 1news.az.

Организаторы шоу Summer Fest заявили, что артист не будет выступать на мероприятии «в связи с последними событиями и новостями». «Из-за сложных логистических и конфиденциальных факторов мы не могли ранее официально огласить принятое решение», — говорится в сообщении.

С призывом не допустить выступление Jah Khalib в Кишиневе выступали Национальная коалиция «Жизнь без насилия» и актер Кэтэлин Лунгу. Рэпера начали «отменять» после его слов о том, что жертвы насилия сами провоцируют преступников с помощью неправильной одежды. Это произошло на фоне резонансного дела о расправе экс-министра Куандыка Бишимбаева над своей женой Салтанат Нукеновой.

До этого концерты Мамедова отменили в Москве и Санкт-Петербурге после его заявлений о том, что он восхищается украинцами.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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