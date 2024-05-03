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18:40, 3 мая 2024Ценности

Жена звезды «Мстителей» посетила премьеру фильма в прозрачном платье

Испанская актриса Эльза Патаки посетила премьеру фильма в прозрачном платье

Фото: Christopher Khoury / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Испанская актриса Эльза Патаки появилась на публике в откровенном наряде. Снимки с премьеры фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» публикует Page Six.

47-летняя жена звезды «Мстителей» Криса Хемсворта посетила мероприятие в кружевном блестящем платье черного цвета, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. В качестве обуви она выбрала босоножки в тон, а из аксессуаров на ней были массивное колье и браслеты. В то же время волосы Патаки собрали в небрежный пучок, а на губы нанесли красную помаду.

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Известно, что супруг знаменитости сыграл в упомянутой картине одну из главных ролей. Пара пришла на ковровую дорожку вместе с десятилетними сыновьями — Сашей и Тристаном.

В марте популярная модель Амелия Грей Хэмлин вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера.

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      Карина Черных
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