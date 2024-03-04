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09:40, 4 марта 2024Ценности

Популярная модель вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Популярная американская модель Амелия Грей Хэмлин посетила светскую вечеринку в Париже в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

22-летняя дочь актрисы и телеведущей Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина вышла в свет в длинном прозрачном платье без бюстгальтера, демонстрируя обнаженную грудь. Помимо этого, под упомянутый наряд девушка примерила черные трусы.

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Кроме того, звезда также надела туфли на каблуках и отказалась от украшений и аксессуаров. Вдобавок манекенщица распустила темные прямые волосы и нанесла макияж с акцентными графическими стрелками.

В ноябре 2023 года американская модель Амелия Грей Хэмлин также появилась на публике в откровенном наряде. Для выхода в свет она выбрала облегающее прозрачное платье длины макси бледно-голубого цвета, сквозь которое просвечивал ее бюст.

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      Екатерина Ештокина
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