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08:31, 8 ноября 2023Ценности

Модель появилась на публике в прозрачном платье без бюстгальтера

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Американская модель Амелия Грей Хэмлин появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что 22-летняя дочь актрисы и телеведущей Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина посетила премию Совета модельеров Америки (CFDA Fashion). Так, для выхода в свет она выбрала облегающее прозрачное платье длины макси бледно-голубого цвета, сквозь которое просвечивал ее бюст и трусы с завышенной талией.

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При этом манекенщица дополнила образ массивными браслетами и белыми босоножками на каблуках. Кроме того, она уложила волосы в высокий хвост и сделала макияж, подчеркнув глаза черными стрелками и накрасив губы коричневой помадой.

Ранее в ноябре американская модель Кендалл Дженнер снялась топлес в рекламе праздничной коллекции французского бренда одежды Jacquemus. На размещенном снимке 28-летняя манекенщица позировала, лежа на диване в белых трусах V-образной формы и красном колпаке с белой оторочкой из искусственного меха. При этом она прикрывала обнаженную грудь руками.

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      Карина Черных
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