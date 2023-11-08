Модель появилась на публике в прозрачном платье без бюстгальтера

Американская модель Амелия Грей Хэмлин появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что 22-летняя дочь актрисы и телеведущей Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина посетила премию Совета модельеров Америки (CFDA Fashion). Так, для выхода в свет она выбрала облегающее прозрачное платье длины макси бледно-голубого цвета, сквозь которое просвечивал ее бюст и трусы с завышенной талией.

При этом манекенщица дополнила образ массивными браслетами и белыми босоножками на каблуках. Кроме того, она уложила волосы в высокий хвост и сделала макияж, подчеркнув глаза черными стрелками и накрасив губы коричневой помадой.

Ранее в ноябре американская модель Кендалл Дженнер снялась топлес в рекламе праздничной коллекции французского бренда одежды Jacquemus. На размещенном снимке 28-летняя манекенщица позировала, лежа на диване в белых трусах V-образной формы и красном колпаке с белой оторочкой из искусственного меха. При этом она прикрывала обнаженную грудь руками.