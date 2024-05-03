Женщина начала принимать гормональный препарат и попала в больницу

The Sun: у американки началось кровотечение из-за гормональных контрацептивов

Молодая американка попала в больницу с ректальным кровотечением, которое началось из-за приема гормональных контрацептивов. О ее случае сообщило издание The Sun.

30-летняя женщина обратилась в отделение неотложной помощи, жалуясь на боль в животе, тошноту и продолжающуюся три недели диарею с кровью. Выяснилось, что она здорова, однако биопсия прямой кишки выявила у нее ишемический колит. Его обычно вызывает закупорка артерий брюшной полости, снабжающих кровью органы желудочно-кишечного тракта.

Если не лечить это состояние, оно может привести к гангрене и даже летальному исходу. Эту болезнь часто находят у женщин старше 60 лет и девушек, принимающих гормональные контрацептивы с содержанием гормона эстрогена. Американка, как выяснилось, за два месяца до обращения к врачам начала принимать другие оральные контрацептивы, содержащие только гормон прогестерон (мини-пили). Она отказалась от препарата, и в течение двух недель после этого ее состояние улучшилось.

По словам врачей, описавших этот случай в медицинском журнале ACG Case Reports, это всего второй известный медицине эпизод ишемического колита, связанный с приемом мини-пили. «Это явление, хотя оно и редкое, подчеркивает необходимость дальнейших исследований влияния прогестерона на свертываемость крови», — заключили специалисты.

Ранее 29-летнюю американку Кайлу Зейгельштейн клещ заразил сразу пятью болезнями. После тщательного обследования у нее обнаружили пять инфекций — болезнь Лайма, пироплазмоз, бартонеллез, пятнистую лихорадку Скалистых гор и эрлихиоз, которые переносят клещи.