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08:55, 3 мая 2024Россия

Жители Петербурга сообщили о громком хлопке и выбитых стеклах в городе

«Фонтанка»: жители Пушкина и Павловска в Петербурге сообщили о громком хлопке

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жители входящих в состав Санкт-Петербурга городов Пушкина и Павловска сообщили о прозвучавшем в этом районе громком звуке. Об этом сообщает портал «Фонтанка.ру».

По сообщению издания, описанный как хлопок звук был слышен около семи утра. Также жительница Петербурга Арина рассказала «Фонтанке», что после хлопка в одном из зданий выбило стекла.

«В конюшне выбило окна. Полиция, пожарная уже работают на месте. В прошлом году аналогичный взрыв слышался 26 апреля», — приводит слова читательницы портал.

Издание 78.RU подтвердило сообщение «Фонтанки» о громких звуках, дрожавших стенах и дыме в городе и со ссылкой на источники сообщило, что причиной тому был взрыв самодельного взрывного устройства в заброшенной промзоне.

Власти города не комментировали сообщения жителей Петербурга.

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      Марк Леонов
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