Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:02, 3 мая 2024Интернет и СМИ

Звезда «Дома-2» рассказал о полученном благодаря реалити-шоу образовании

Звезда «Дома-2» Салибеков заявил, что благодаря «Дому-2» получил образование

Кадр: ДОМ-2 Реалити / Youtube

Участник популярного телепроекта «Дом-2» Тигран Салибеков заявил, что благодаря проекту получил профессиональное образование. Влияние реалити-шоу на жизнь он раскрыл в разговоре с изданием «Телепрограмма».

Журналист напомнил, что на проекте Салибеков занимается массажем. «Массажем я занимаюсь с удовольствием. Спасибо за это "Дому-2", что мне дали профессиональное образование», — заявил звезда «Дома-2». Он также добавил, что ему удалось открыть массажный салон.

37-летний Салибеков рассказал, что он попал на проект, когда ему было 24 года. Участник телестройки оценил влияние шоу на его жизнь как колоссальное.

Ранее экс-ведущая «Дома-2», журналистка Ксения Собчак вспомнила о сложностях работы в проекте. По ее словам, на телевизионный кастинг приходило очень много людей.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Лондон дал ВСУ право самостоятельно выбирать цели ударов британским оружием

      Раскрыты подробности об американо-японском перехватчике гиперзвуковых ракет

      Названы опасные последствия пожара на заводе в Берлине

      Эксперт рассказал об особенностях новой российской огнеметной системы «Дракон»

      Захарова сообщила о возвращении на Запад поставленного Украине оружия

      Туристка решила поплавать под водой, потеряла сознание и не выжила

      Звезда «Дома-2» рассказал о полученном благодаря реалити-шоу образовании

      Женщину вывезли из косметологической клиники Гватемалы в бочке

      Киев обвинили в вымещении злобы за провалы на фронте на советском наследии

      В России осудили на 18 лет гражданина Украины за участие в «Азове»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше