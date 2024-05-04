Экс-исполняющего обязанности главы Минобороны Украины объявили в розыск в России

Бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины объявили в розыск в РФ

Бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины Михаила Коваля объявили в розыск. Это следует из карточки на сайте МВД России.

«Разыскивается по статье УК», — указано на ресурсе ведомства. Сведений о преступлении, в связи с совершением которого Коваля объявили в розыск, в карточке не содержится.

Коваль исполнял обязанности министра обороны Украины с марта по июль 2014 года. С 2015 по 2021 год он работал первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны.

В начале 2023 года в России Ковалю было заочно предъявлено обвинение в координации военной агрессии против населения Донбасса.

4 мая в розыск были объявлены бывший президент Украины Петр Порошенко и действующий глава украинского государства Владимир Зеленский. Сведений о статье, по которой разыскиваются политики, приведено не было.