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18:45, 4 мая 2024Россия

Экс-исполняющего обязанности главы Минобороны Украины объявили в розыск в России

Бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины объявили в розыск в РФ
Михаил Коваль

Михаил Коваль. Фото: Mil.gov.ua / Wikimedia

Бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины Михаила Коваля объявили в розыск. Это следует из карточки на сайте МВД России.

«Разыскивается по статье УК», — указано на ресурсе ведомства. Сведений о преступлении, в связи с совершением которого Коваля объявили в розыск, в карточке не содержится.

Коваль исполнял обязанности министра обороны Украины с марта по июль 2014 года. С 2015 по 2021 год он работал первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны.

В начале 2023 года в России Ковалю было заочно предъявлено обвинение в координации военной агрессии против населения Донбасса.

4 мая в розыск были объявлены бывший президент Украины Петр Порошенко и действующий глава украинского государства Владимир Зеленский. Сведений о статье, по которой разыскиваются политики, приведено не было.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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