Экс-исполняющего обязанности главы Минобороны Украины объявили в розыск в России
Бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины Михаила Коваля объявили в розыск. Это следует из карточки на сайте МВД России.
«Разыскивается по статье УК», — указано на ресурсе ведомства. Сведений о преступлении, в связи с совершением которого Коваля объявили в розыск, в карточке не содержится.
Коваль исполнял обязанности министра обороны Украины с марта по июль 2014 года. С 2015 по 2021 год он работал первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны.
В начале 2023 года в России Ковалю было заочно предъявлено обвинение в координации военной агрессии против населения Донбасса.
4 мая в розыск были объявлены бывший президент Украины Петр Порошенко и действующий глава украинского государства Владимир Зеленский. Сведений о статье, по которой разыскиваются политики, приведено не было.