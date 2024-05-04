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15:14, 4 мая 2024Россия

Экс-командир «Азова» предрек начало наступления Российской армии

Экс-командир «Азова» предположил, что ВС России начнут наступление под Харьковом

Фото: РИА Новости

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экс-командир полка «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Максим Жорин предрек начало наступления Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал ТСН.

Жорин заявил, что Российская армия понимает всю ограниченность украинских ресурсов, поэтому начнет наступление одновременно под Харьковом и на юге Украины. Таким мнением Жорин поделился в эфире украинского телемарафона.

Ранее сообщалось, что жители Харькова жалуются подполью на «нашествие» военнослужащих бригады «Азов».

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      Анна Габай
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