Экс-командир «Азова» предрек начало наступления Российской армии

Экс-командир «Азова» предположил, что ВС России начнут наступление под Харьковом

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экс-командир полка «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Максим Жорин предрек начало наступления Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал ТСН.

Жорин заявил, что Российская армия понимает всю ограниченность украинских ресурсов, поэтому начнет наступление одновременно под Харьковом и на юге Украины. Таким мнением Жорин поделился в эфире украинского телемарафона.

Ранее сообщалось, что жители Харькова жалуются подполью на «нашествие» военнослужащих бригады «Азов».