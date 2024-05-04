Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:33, 4 мая 2024Ценности

Марьяна Ро обругала Валю Карнавал из-за пластики фразой «можно носить подгузник»

Блогерша Марьяна Ро обругала певицу Валю Карнавал из-за пластических операций
Марьяна Ро

Марьяна Ро. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) обругала певицу Валю Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) из-за пластики фразой «можно носить подгузник». Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Возлюбленная российского рэп-исполнителя Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) прикрепила скриншоты видео с исполнительницей, где она покупает новый BMW M4. На размещенных кадрах девушка предстала в облегающем черном комбинезоне и сапогах до колена.

В свою очередь, блогерша отметила, что артистке не следовало прибегать к помощи хирургов для коррекции внешности, поскольку ей хватило бы занятий спортом. «Зачем люди делают эти непонятные операции? Выглядит очень несуразно. Можно было просто подгузник начать носить, получается. Такой же был бы эффект задницы квадратной», — заявила автор поста.

В январе Марьяна Ро показала целлюлит на фото в нижнем белье.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Появились детали хищения 2 миллиардов рублей у Минобороны. На эти деньги обвиняемые купили участки и бизнес-центр

      Стало известно о поражении эшелона с западным вооружением на Украине

      Марьяна Ро обругала Валю Карнавал из-за пластики фразой «можно носить подгузник»

      Минобороны заявило об ударе по энергообъектам Украины в ответ на атаки по России

      14 украинских солдат сдались в плен в зоне СВО

      38 полуголых женщин задержали в Москве

      Полковник высказался о готовности НАТО к конфликту с Россией

      Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

      Посол Казахстана назвал фейком контакты между Астаной и Киевом в военной сфере

      Турецкий банк опроверг запрет на открытие счетов россиянам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше