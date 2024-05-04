Марьяна Ро обругала Валю Карнавал из-за пластики фразой «можно носить подгузник»

Блогерша Марьяна Ро обругала певицу Валю Карнавал из-за пластических операций

Блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) обругала певицу Валю Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) из-за пластики фразой «можно носить подгузник». Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Возлюбленная российского рэп-исполнителя Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) прикрепила скриншоты видео с исполнительницей, где она покупает новый BMW M4. На размещенных кадрах девушка предстала в облегающем черном комбинезоне и сапогах до колена.

В свою очередь, блогерша отметила, что артистке не следовало прибегать к помощи хирургов для коррекции внешности, поскольку ей хватило бы занятий спортом. «Зачем люди делают эти непонятные операции? Выглядит очень несуразно. Можно было просто подгузник начать носить, получается. Такой же был бы эффект задницы квадратной», — заявила автор поста.

В январе Марьяна Ро показала целлюлит на фото в нижнем белье.